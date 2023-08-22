



В Багдаде отключили рекламные щиты из-за демонстрации порно

Иракские власти приказали отключить все электронные рекламные экраны в Багдаде после того, как хакер использовал один из них для показа порнографического фильма.



Это произошло на крупной транспортной развязке в иракской столице. Видео широко распространилось в социальных сетях, пишет ВВС.



По данным полиции, в связи с инцидентом задержан мужчина - технический специалист, у которого были финансовые проблемы с компанией, производящей рекламные экраны.



Сообщается, что он действовал в отместку.



Хакер “показывал порнографический фильм в течение нескольких минут, прежде чем мы перерезали кабель питания” в субботу, сообщил информационному агентству AFP источник в службе безопасности, пожелавший остаться неназванным.

