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В Багдаде отключили рекламные щиты из-за демонстрации порно
22.08.2023 12:37 Ирина Демьянова

В Багдаде отключили рекламные щиты из-за демонстрации порно

Иракские власти приказали отключить все электронные рекламные экраны в Багдаде после того, как хакер использовал один из них для показа порнографического фильма.

Это произошло на крупной транспортной развязке в иракской столице. Видео широко распространилось в социальных сетях, пишет ВВС.

По данным полиции, в связи с инцидентом задержан мужчина - технический специалист, у которого были финансовые проблемы с компанией, производящей рекламные экраны.

Сообщается, что он действовал в отместку.

Хакер “показывал порнографический фильм в течение нескольких минут, прежде чем мы перерезали кабель питания” в субботу, сообщил информационному агентству AFP источник в службе безопасности, пожелавший остаться неназванным.
 

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