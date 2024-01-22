



Ушел из жизни актер "Джентельмен-шоу" Евгений Хаит

Очередная невосполнимая потеря: скончался одесский актер и драматург Евгений Хаит – участник команды КВН Одесского государственного университета, актер "Джентльмен-шоу" и сценарист "Голые и смешные".



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Сердце талантливейшего человека, любимца миллионов остановилось в воскресенье, 21 января, в Одессе. Печальную новость сообщил друг артиста Олег Филимонов в Facebook.



"…Умер наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года, Женя Хаит. Остановилось сердце, хотя он никогда не жаловался. Пишу и не до конца понимаю, что произошло. Женька – умный, очень нежный и талантливый человек. Замечательные стихи, красивые и глубокие эссе в Instagram. Как же он любил жизнь!", – написал Филимонов.



Уже известно, что церемония прощания с Евгением Хаитом состоится во вторник, 23 января, в Одесской киностудии и продлится с 12 до 14 часов. Похоронят актера на Таировском кладбище.