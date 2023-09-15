



Умань: более 10 тысяч хасидов приняли участие в молитве

Днем, 15 сентября, свыше 10 тысяч брацлавских хасидов приняли участие в массовой молитве "Тикун а-Клали" в Умани.



По данным "Объединенной еврейской общины", позже состоится молитва о мире в Украине.



Церемония проводится возле могилы раввина Нахмана в Умани.



Как сообщалось ранее, в город на Рош ха-Шана, по состояние на утро, 15 сентября, прибыли более 32 тысяч паломников.



