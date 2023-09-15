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Умань: более 10 тысяч хасидов приняли участие в молитве
15.09.2023 12:43 Алина Груднева

Умань: более 10 тысяч хасидов приняли участие в молитве

Днем, 15 сентября, свыше 10 тысяч брацлавских хасидов приняли участие в массовой молитве "Тикун а-Клали" в Умани.

По данным "Объединенной еврейской общины", позже состоится молитва о мире в Украине.

Церемония проводится возле могилы раввина Нахмана в Умани.

Как сообщалось ранее, в город на Рош ха-Шана, по состояние на утро, 15 сентября, прибыли более 32 тысяч паломников.
 

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