



В Умань прибыло более 30 тысяч паломников

В преддверии Рош ха-Шана в Умань прибыло уже более 30 тысяч паломников.



Об этом свидетельствуют данные Объединенной еврейской общины Украины.



"В Умань по состоянию на утро 15 сентября прибыло уже 32 тысячи паломников", - сообщает ОЕОУ.



Накануне в город уже прибыли представители полиции Израиля, которые будут помогать следить за порядком.



"Зарубежные коллеги будут патрулировать вместе с украинскими полицейскими и бойцами Нацгвардии", - сообщали в МВД Украины.

