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В Умань прибыло более 30 тысяч паломников
15.09.2023 09:03 Алина Груднева

В Умань прибыло более 30 тысяч паломников

В преддверии Рош ха-Шана в Умань прибыло уже более 30 тысяч паломников.

Об этом свидетельствуют данные Объединенной еврейской общины Украины.

"В Умань по состоянию на утро 15 сентября прибыло уже 32 тысячи паломников", - сообщает ОЕОУ.

Накануне в город уже прибыли представители полиции Израиля, которые будут помогать следить за порядком.

"Зарубежные коллеги будут патрулировать вместе с украинскими полицейскими и бойцами Нацгвардии", - сообщали в МВД Украины.
 

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