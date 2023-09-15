В Умань прибыло более 30 тысяч паломников
В преддверии Рош ха-Шана в Умань прибыло уже более 30 тысяч паломников.
Об этом свидетельствуют данные Объединенной еврейской общины Украины.
"В Умань по состоянию на утро 15 сентября прибыло уже 32 тысячи паломников", - сообщает ОЕОУ.
Накануне в город уже прибыли представители полиции Израиля, которые будут помогать следить за порядком.
"Зарубежные коллеги будут патрулировать вместе с украинскими полицейскими и бойцами Нацгвардии", - сообщали в МВД Украины.