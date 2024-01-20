



Удачно съездил: Шварценеггер продал часы за 270 000 долларов

Арнольд Шварценеггер совершил весьма удачную сделку по продаже часов, из-за которых его задержали на таможне. Арни честно признался, что до инцидента хотел расстаться с ними за 20 000 долларов.



Да что же особенного в этих часах Шварценеггера? Что с ними так носятся? Мало ли в мире дорогих безделушек?



Давайте-ка разберемся.



Издание Die Presse пишет, что Audemars Pigue (название часов) в мире существует всего 20 единиц. Конкретно эти Арнольд носил в нескольких фильмах. Не то, чтобы прям единственный экземпляр, но, согласитесь, тираж весьма скромный.



Часы актер продал на благотворительном ужине, который состоялся в отеле Stanglwirt в австрийском Кицбюэле. Его организовала "Климатическая инициатива Шварценеггера".



Всего во время аукциона было собрано 1,31 млн евро (1,43 млн долларов). Эти деньги пойдут на экологические проекты.

