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Удачно съездил: Шварценеггер продал часы за 270 000 долларов
20.01.2024 13:20 Катя Шульц

Удачно съездил: Шварценеггер продал часы за 270 000 долларов

Арнольд Шварценеггер совершил весьма удачную сделку по продаже часов, из-за которых его задержали на таможне. Арни честно признался, что до инцидента хотел расстаться с ними за 20 000 долларов. 

Да что же особенного в этих часах Шварценеггера? Что с ними так носятся? Мало ли в мире дорогих безделушек?  

Давайте-ка разберемся. 

Издание Die Presse пишет, что Audemars Pigue (название часов)  в мире существует всего 20 единиц. Конкретно эти Арнольд носил в нескольких фильмах. Не то, чтобы прям единственный экземпляр, но, согласитесь, тираж весьма скромный.

Часы актер продал на благотворительном ужине, который состоялся в отеле Stanglwirt в австрийском Кицбюэле.  Его организовала "Климатическая инициатива Шварценеггера". 

Всего во время аукциона было собрано 1,31 млн евро (1,43 млн долларов). Эти деньги пойдут на экологические проекты.
 

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