Удачно съездил: Шварценеггер продал часы за 270 000 долларов
Арнольд Шварценеггер совершил весьма удачную сделку по продаже часов, из-за которых его задержали на таможне. Арни честно признался, что до инцидента хотел расстаться с ними за 20 000 долларов.
Да что же особенного в этих часах Шварценеггера? Что с ними так носятся? Мало ли в мире дорогих безделушек?
Давайте-ка разберемся.
Издание Die Presse пишет, что Audemars Pigue (название часов) в мире существует всего 20 единиц. Конкретно эти Арнольд носил в нескольких фильмах. Не то, чтобы прям единственный экземпляр, но, согласитесь, тираж весьма скромный.
Часы актер продал на благотворительном ужине, который состоялся в отеле Stanglwirt в австрийском Кицбюэле. Его организовала "Климатическая инициатива Шварценеггера".
Всего во время аукциона было собрано 1,31 млн евро (1,43 млн долларов). Эти деньги пойдут на экологические проекты.