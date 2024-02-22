



Учитель-мужчина пришел на урок в платье: это стоило ему работы

В Техасе разгорелся скандал из-за учителя-мужчины в средней школы, который пришел на урок в женском платье.



По данным Daily Star, из-за негатива в социальной сети учитель химии Рахмад Тьяхьяди был уволен.



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В ответ на данное решение ученики педагога подписали петицию, пояснив, что видео, которое вызвало такой скандал, было снято в день духов. В связи с этим, дети попросили вернуть Тьяхьяди на работу.



"Его называют педофилом, однако это не так, и его любят многие ученики. Он отличный учитель, он очень хорошо объясняет химию и создал для своих учеников очень веселую и безопасную среду. На самом деле, многие ученики в его классе поощряли его одеть это платье. Он подтолкнул многих учеников стать лучшими и проявляет искреннюю заботу о своих учениках. Недавнее решение назначить ему испытательный срок оставило наше сообщество разочарованным и расстроенным. Для средней школы Хеврона было бы большой утратой избавиться от такого учителя, как господин Тьяхьяди", - сказала автор петиции.

