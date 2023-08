Участников популярного реалити уволили из-за домогательств к актерам

Руководство американского реалити-шоу Below Deck Down Under пресекло сексуальные домогательства среди актеров, уволив двоих из них.



По данным Тhe messenger, сотрудники устроили ночь пьянства и разврата.



В первых нескольких эпизодах второго сезона спин-оффа Bravo, боцман Люк Джонс приударил за участницей шоу Марго Сиссон. Он поцеловал ее без ее согласия, чтобы подшутить над матросом Гарри Ван Влитом, который был влюблен в девушку.



К шестому эпизоду боцман стал более напористым в отношении к Марго. Актеры решили развлечься, напившись и отправившись в джакузи. Шеф-повар Аиша Скотт заметила, что Марго и Люк сильно напились. Ее обеспокоил тот факт, что Люк может воспользоваться ситуацией. Девушку в итоге отправили спать. Когда свет выключили, Люк пробрался к ней в комнату, разделся и залез к ней в постель.



Продюсерам пришлось немедленно вмешаться. Боцмана в итоге вывели из комнаты. Капитана пришлось разбудить, чтобы разобраться в этой ситуации. В итоге, Люка уволили.



Влюбенная в него еще одна участница шоу Лаура Билескалн тоже создавала проблемы. Она домагалась до еще одного участника проекта. Проследовав к нему в комнату, женщина запрыгнула к нему в постель и попыталась его совратить. Продюсеры вмешались и в эту ситуацию. В итоге, и Лаура, и Люк были уволены.