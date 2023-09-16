



У Бритни Спирс роман с уголовником, который делал уборку в ее доме

Инсайдеры подтвердили роман Спирс с Полом Ричардом Солисом, домоправителем, которого певица наняла в 2022 году. В его обязанности входила помощь по поддержанию порядка в доме – уборка комнат, мытье полов и окон, вынос мусора. Однако вскоре близкие пары заметили, что певица проводит с Солисом больше времени, чем со своим супругом, и это не могло не вызывать подозрений. Об этом пишет Daily Mail.



Когда Сэм Асгари заявил, что у него есть видеодоказательство измены, он имел в виду адюльтер Бритни с Полом в одной из комнат их общего дома.

По некоторым данным, у Солиса криминальное прошлое – он несколько раз привлекался к ответственности за продажу запрещенных веществ и незаконное хранение оружия. Сам Пол в разговоре с журналистами назвал Спирс “феноменальной” и “доброй” женщиной.



Инсайдеры подтвердили роман Бритни с домработником, однако настаивают, что чувства вспыхнули уже после развода с Асгари.



По их словам, Солис утешил ее в тяжелый период, но когда певица узнала о его криминальном прошлом, поставила точку в отношениях. Тем не менее Сэм Асгари продолжает настаивать на измене — это является его главным мотивом для развода. И пока фитнес-тренер готовится к слушанию, Бритни активно ведет соцсети и всем своим видом показывает, как ей хорошо живется без супруга.



