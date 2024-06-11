



Трехлетний друз вспомнил, кто убил его в прежней жизни - и нашел тело



В книге немецкого психотерапевта Трутца Хардо “Дети, которые жили раньше: Реинкарнация сегодня", рассказывается о необычных случаях, когда дети со всего мира помнят подробности своих прошлых жизней. Среди прочего, опубликована история одного мальчика, живущего на Голанских высотах, в районе границы Сирии и Израиля.



Трехлетний мальчик из общины друзов - людей, для которых реинкарнация является основной верой, - рассказал старейшинам деревни, что он точно знает, что случилось с ним в прошлой жизни: его убили. Мальчик, чья история была задокументирована доктором Эли Лешем только в прошлом году, а затем рассказана Хардо, родился с длинным красным родимым пятном на голове. По словам Хардо, для друзов такие родинки являются признаком смертельных ран, и детям, родившимся с ними, уделяется много внимания, чтобы они могли вспомнить что-то из своей прошлой жизни.



“Как только ребенок рождается, они ищут на его теле родимые пятна - потому что убеждены, что они связаны со смертельными ранами, оставшимися от предыдущих жизней”, - пишет Хардо, - “Если такие пятна обнаруживаются на ребенке, они пытаются выяснить все подробности его предыдущей жизни - с того момента, когда ребенок способен говорить и делиться деталями, которые он помнит об обстоятельствах своей предыдущей смерти”.



Как только мальчику-друзу исполнилось три года и он смог говорить, он рассказал, что был убит ударом топора по голове. Старейшины общины водили его по деревням, чтобы проверить, сможет ли он вспомнить, где жил в прошлой жизни, - пока он не добрался до места, которое показалось ему знакомым.



По словам мальчика, он совершенно отчетливо помнит имя и фамилию своего убийцы. Хардо написал, что мальчик столкнулся с человеком, которого никогда не видел, но знал его полное имя, и заявил, что он и есть убийца. "Внезапно мальчик подошел к мужчине и сказал ему: “Ты не...? Мужчина ответил утвердительно, тогда мальчик сказал ему: “Мы поругались, и ты убил меня топором”. Трехлетний мальчик сказал: “Я даже знаю, где он закопал мое тело”.



Мальчик привел старейшин к точному месту - груде камней, под которой лежало погребенное тело. Череп погребенного был разбит спереди. Если это не достаточно жутко: мальчик также привел группу к месту, где был зарыт топор, заставив в итоге убийцу признаться в своем преступлении.

