



TikTok - самая используемая социальная медиаплатформа в Италии

TikTok - самая используемая социальная медиаплатформа в Италии, за которой следуют YouTube, Facebook, Instagram и WhatsApp, говорится в ежегодном отчете "Digital 2024" группы We Are Social, подготовленном в сотрудничестве с компанией Meltwater, расположенной в Сан-Франциско.



По данным отчета, около 88 % населения Италии подключены к Интернету и проводят в сети в среднем почти шесть часов в день.



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Около 43 миллионов итальянцев, или 73 % населения, пользуются социальными сетями и ежемесячно выходят на шесть различных платформ, говорится в отчете.



TikTok возглавил рейтинг использования социальных сетей с показателем 32 часа и 12 минут в месяц, за ним следуют

YouTube - 18 часов и 15 минут, Facebook - 16 часов и 37 минут, Instagram - 15 часов и 13 минут и WhatsApp - 13 часов и 54 минуты.

