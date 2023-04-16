



Сторонник плоской Земли за 20 000 долларов доказал, что планета круглая

Известный сторонник плоской Земли потратил ошеломляющие 20 000 долларов на самодельный эксперимент, который случайно доказал, что планета круглая, пишет Daily Mail.



Боб Нодел по середине съемок документального фильма Netflix под названием “За кривой” осознал свою дорогостоящую ошибку.



Стремясь опровергнуть массу исследований, проведенных экспертами NASA , он объяснил подробности эксперимента “Сделай сам“ с использованием лазерного гироскопа.



Тест включал использование камеры для съемки через два отверстия, при этом человек стоял с другой стороны и светил фонариком в камеру.



Нодел утверждал, что если свет можно увидеть с помощью камеры, отверстия в заборе и факел на одинаковом расстоянии над землей, то он мог бы сделать положительный вывод о том, что Земля плоская.



Тем не менее, по забавному и дорогостоящему повороту событий, не было видно никакого света, из-за чего Нодел пробормотал неловкое “интересно” после ошибки.



На своем канале в YouTube Нодел рассказал об эксперименте и о том, что он означает для сторонников плоской Земли по всему миру.



“Когда мы включили этот гироскоп, мы обнаружили, что улавливаем дрейф. Дрейф 15 градусов в час”, — сказал он.



“Теперь, очевидно, мы были ошеломлены этим”, прежде чем признать, что результаты были “своего рода проблемой”.



“Мы, очевидно, не хотели с этим мириться, и поэтому начали искать способы опровергнуть факт регистрации движения Земли”, — добавил он.



Согласно сообщению Unilad , один пользователь Instagram заявил: “Держу пари, он все равно не примет это”.

Другой сказал: “Какое-то странное удовлетворение в том, чтобы наблюдать, как простое мнение растворяется перед лицом нестрогих методов, лол”.



С тех пор неудавшийся эксперимент стал вирусным на Reddit, и люди заметили, что даже после эксперимента Нодел продолжал использовать «умственную гимнастику», чтобы утверждать, что его теория заговора все еще верна.



Один человек написал: “Я видел этот ролик много раз, но еще не видел его объяснений того, как это произошло”.



