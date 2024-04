Столица Греции окрасилась в оранжевый из-за пыли из Сахары

Афины накрыла пыль, которую принесло из пустыни Сахара, из-за чего столица Греции окрасилась в оранжевый цвет.



По данным BBC, в конце марта и начале апреля уже была аналогичная ситуация.



Тогда пыль также накрыла Швейцарию и Францию. Уточняется, что в Афинах резко ухудшилось качество воздуха, в связи с чем людям с респираторными заболеваниями посоветовали сократить время пребывания на улице, носить маски и избегать физической активности.



Пыль достигла портовый город Салоники, а Акрополь и вовсе скрылся из зоны видимости.

#WATCH : Another video of Skies over Athens, Greece, turn orange from Sahara dust storm. #Athens #Greece #Sahara #DustStorm #SaharanDust pic.twitter.com/4WMePJSrKv

#Greece turned into Mars. All because of a huge #sandstorm that came from the #Sahara. pic.twitter.com/8NgVsk3mgf