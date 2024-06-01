



Стало известно о состоянии тяжелобольного Брюса Уиллиса

Актер Брюс Уиллис, страдающий от деменции, чувствует себя хорошо.



По данным Daily Mail, об этом рассказала его дочь Румер Уиллис в эфире программы Today.



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По словам женщины, звезда Голливуда прекрасно проводит время с любимой внучкой Луэттой.



Актеру включают музыку, которую он любит, поскольку это увеличивает его чувство узнавания окружающей среды и предотвращает изменения настроения.