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Стало известно о состоянии перенесшего операцию на сердце Николаева
21.09.2023 09:21 Алина Груднева

Стало известно о состоянии перенесшего операцию на сердце Николаева

Российский композитор Игорь Николаев после сложной операции на сердце переведен на стационар.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам источников, Николаев находится в состоянии средней степени тяжести. Угрозы для его жизни нет.

"Врачи считают, что, если послеоперационный период пройдет без осложнений, музыканта выпишут уже через неделю-полторы", - сказано в сообщении.

Напомним, что Николаеву провели аортокоронарное шунтирование, обнаружив у него закупорку сосудов. Это уже вторая по счету операция с начала года. 

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