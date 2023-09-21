



Стало известно о состоянии перенесшего операцию на сердце Николаева

Российский композитор Игорь Николаев после сложной операции на сердце переведен на стационар.



Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



По словам источников, Николаев находится в состоянии средней степени тяжести. Угрозы для его жизни нет.



"Врачи считают, что, если послеоперационный период пройдет без осложнений, музыканта выпишут уже через неделю-полторы", - сказано в сообщении.



Напомним, что Николаеву провели аортокоронарное шунтирование, обнаружив у него закупорку сосудов. Это уже вторая по счету операция с начала года.