Стало известно о состоянии перенесшего операцию на сердце Николаева
Российский композитор Игорь Николаев после сложной операции на сердце переведен на стационар.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам источников, Николаев находится в состоянии средней степени тяжести. Угрозы для его жизни нет.
"Врачи считают, что, если послеоперационный период пройдет без осложнений, музыканта выпишут уже через неделю-полторы", - сказано в сообщении.
Напомним, что Николаеву провели аортокоронарное шунтирование, обнаружив у него закупорку сосудов. Это уже вторая по счету операция с начала года.