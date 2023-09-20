



Процесс был запущен: Врач рассказал об операции Игоря Николаева

Игорю Николаеву провели срочную операцию на сердце. Уже вторую с начала этого года. В январе артисту установили стенты, а теперь врачи провели шунтирование. Операция прошла накануне и пока артист в реанимации, медики осторожны в своих прогнозах.



“Игорь Николаев перенес операцию по коронарному шунтированию, сейчас он находится в реанимации”, – рассказал источник газеты “Известия” в больнице.

Эти процедуры, условно говоря, дополняют одна другую. Первым делается стентирование — оно помогает восстановить кровоток в поврежденном сосуде, то есть, не дает ему “сжиматься”. Но когда это не помогает, прибегают к шунтированию.



“Если стентирование считается малоинвазивной операцией, делается через прокол, то шунтирование – это операция на открытом сердце. Создаются новые транспортные ветви крови, в обход поврежденным сосудам, когда нельзя восстановить их проходимость”, – рассказал кардиолог Андрей Кондрахин.



Очевидно, что первая операция не принесла должного эффекта, именно поэтому артист снова попал в клинику.



“У Николаева был, видимо, тяжелый процесс. Когда тяжело расходится атеросклероз, часто бывает мало времени. С одной стороны поставили стент, сосуд раскрыли, но он в другом месте закрылся. И тогда делают шунтирование”, – говорит врач.



Если не принять экстренные меры, то кровоток в сосуде будет перекрыт полностью и кровь перестанет поступать к сердцу. Как следствие, возникнет инфаркт. Атеросклероз могут вызывать многие факторы – это повышенное давление, сахарный диабет, жирная пища, возраст, алкоголь, курение, нервные и физические перегрузки.



“К тому же, с возрастом снижается количество полезного холестерина, на смену ему приходит “вредный“, который образует в сосудах бляшки. Когда критическая ситуация, выход только один – операция. Если нет никаких побочек, то после операции человек восстанавливается полностью, на качестве жизни стент и шунтирование никак не сказывается”, – говорит врач.



