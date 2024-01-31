



Стало известно, что принц Гарри запретил делать Меган Маркл

Принц Гарри запретил своей супруге Меган Маркл публиковать еще одни мемуары по поводу королевской семьи.



Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на королевского эксперта.



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Уточняется, что герцогиня хотела выпустить собственную книгу после того, как на весь мир прогремел бестселлер ее мужа "Запасной".



По словам эксперта, Гарри запретил ей выпускать мемуары, поскольку переживал, что это окончательно подорвет его отношения с семьей.



"Гарри принял правильное решение, отказавшись от новой книги Меган, которая могла бы еще больше обострить отношения с его семьей. Будут ли мемуары Меган, раскрывающие новые истории из Букингемского дворца, успешны? В краткосрочной перспективе да. Однако в долгосрочной перспективе это только усугубит негативный настрой по отношению к Меган", - сообщил эксперт.