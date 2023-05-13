



Средиземноморский тюлень-монах впервые замечен у берегов Израиля

Впервые в истории средиземноморский тюлень-монах был замечен на берегу израильского пляжа. По данным Управления природы и парков Израиля, в пятницу на пляже в центре страны была обнаружена самка тюленя возрастом от трех до пяти лет. Таких тюленей видели в воде, но на берегу они были обнаружены впервые, пишет jpost.



Десять лет назад средиземноморские тюлени-монахи были объявлены находящимися под угрозой исчезновения видами и считаются одними из 12 самых редких млекопитающих в мире. В настоящее время насчитывается всего около 700 таких тюленей.



Тем не менее, исследователь тюленей доктор Миа Эльзер из Дельфийской ассоциации, некоммерческой организации морских млекопитающих в Израиле, созданной исследователями и добровольцами, отмечает, что в последние годы были зарегистрированы сотни наблюдений редкого тюленя в воде, что вселяет надежду. что эти млекопитающие могут однажды вернуться в Израиль.



Маленький мальчик Мухаммеда, который был на пляже, когда тюленя обнаружили, и помог исследователям не дать другим детям потревожить ее, пока она там отдыхала, назвал самку Юлией.



По словам Эльзе, не было похоже, чтобі тюлень был в беде. Вполне вероятно, что Юлия была истощена, исходя из того, что она не отошла, даже когда вокруг нее собрались люди.



"Кажется, вчера она проделала большое расстояние", — сказала Эльзер в субботу, отметив, что большая часть популяции тюленей-монахов находится на севере, поэтому, вероятно, Юлия уплыла оттуда.



Считается, что около 400 из 700 оставшихся тюленей-монахов живут у берегов Греции, Кипра и Турции, отсюда и оптимизм в отношении того, что эти редкие млекопитающие могут однажды вернуться в Израиль, если страна подготовится к их приему.



"Если мы хотим, чтобы они остались здесь, мы должны предоставить им место, где они смогут спокойно отдохнуть", — сказалa Эльсер.





