



На известную в РФ ведущую Татьяну Лазареву "шьют" уголовное дело

В России объявили в розыск известную телеведущую Татьяну Лазареву.



По словам депутата Госдумы Андрея Альшевских, СК РФ возбудил уголовное дело об "оправдании терроризма".



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Лазарева переехала в Украину и неоднократно высказывалась против войны, которую развязала Россия.



"Никаких надежд на возвращение у меня нет, я наговорила себе на достаточно большой срок. Конечно, домой вернуться желание есть, но жить в России - нет", - говорила она.



В мае Альшевских потребовал от МВД проверить высказывания Лазаревой относительно украинских ударов по территории РФ.