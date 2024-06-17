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На известную в РФ ведущую Татьяну Лазареву "шьют" уголовное дело
17.06.2024 14:32 Алина Груднева

На известную в РФ ведущую Татьяну Лазареву "шьют" уголовное дело

В России объявили в розыск известную телеведущую Татьяну Лазареву.

По словам депутата Госдумы Андрея Альшевских, СК РФ возбудил уголовное дело об "оправдании терроризма".

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Лазарева переехала в Украину и неоднократно высказывалась против войны, которую развязала Россия.

"Никаких надежд на возвращение у меня нет, я наговорила себе на достаточно большой срок. Конечно, домой вернуться желание есть, но жить в России - нет", - говорила она.

В мае Альшевских потребовал от МВД проверить высказывания Лазаревой относительно украинских ударов по территории РФ.

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