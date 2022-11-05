



Спутник заснял поезд из КНДР, возможно перевозивший боеприпасы в Россию - СМИ

Поезд из Северной Кореи пересек границу с Россией через день после того, как в Госдепе США подтвердили, что Пхеньян тайно передает РФ боеприпасы.



Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные сайтом 38 North, который анализирует события в КНДР.



По данным аналитического центра, движение поезда было зафиксировано на единственном сухопутном участке сообщения между Северной Кореей и Россией в пятницу днем, 4 ноября. Этот маршрут, а также свои границы КНДР закрыла в феврале 2020-го из-за пандемии. О возобновлении железнодорожного сообщения Пхеньян и Москва договорились около двух месяцев назад.



Как пишет 38 North, по снимкам невозможно определить6 какой груз перевозил состав из трех вагонов. В то же время, по словам аналитиков, этот поезд мог быть не единственным, пересекшим границу за последние месяцы.



В начале этой недели СМИ сообщали, что из России в Северную Корею по железной дороге перевезли 30 лошадей — "подарок" российского диктатора Владимира Путина главе КНДР Ким Чен Ыну. Однако этот груз спутники не зафиксировали.



2 ноября телеканал CNN сообщил, что США обвинили Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины.



Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что Россия сейчас пытается найти боеприпасы у таких стран, как Иран и Северная Корея. В Госдепе подтвердили, что Пхеньян тайно передает Москве боеприпасы. США готовят санкции и обещают рассмотреть способы помешать Северной Корее снабжать путинскую армию боеприпасами.