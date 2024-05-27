



Спустя 33 года рыбаку вернули кошелек с документами

На острове Ванкувер в Британской Колумбии 14-летний мальчик пошел с друзьями на рыбалку и нашел неожиданный улов — кошелек, потерянный 33 года назад.



Ник Чоудхури рассказал, что ловил рыбу в пристани Комокс в 1991 году, когда положил свой бумажник на камни, чтобы он не упал в воду.



"Однажды летним днем ​​я схватил свою удочку и вышел к пристани Комокс, когда был отлив", — рассказал рыбак местному изданию Comox Valley Record.



“Я перепрыгнул через край причала на скалы волнолома. Когда я начал идти, мой кошелек, который был в переднем кармане, торчал из моих шорт. Я посмотрел на какое-то место и помню, как держал свой кошелек и осторожно положил и подумал: “Это то место, я должен это запомнить”.



Спустя несколько часов мужчина не обнаружил бумажника там, где он его оставил.



“Там было все: мое свидетельство о рождении, моя статусная карта, карта социального страхования — все, что было мной, было в этом бумажнике”, — сказал он.



После долгих поисков, Чоудхури был вынужден вернуться домой восвояси и начать нудное восстановление утраченных документов.



Тайна, наконец, раскрылась в этом месяце, когда Чоудхури получил сообщение в Facebook от человека по имени Билл Ли, который объяснил, что его 14-летний сын Джейми обнаружил давно потерянный бумажник во время рыбалки в пристани Комокс.



Содержимое бумажника оказалось хорошо сохранившимся.



“Я позвонил отцу, потому что тот парень вероятно уже давно распрощался со своим бумажником, и я просто хотел вернуть его ему", — сказал Ли.



Чоудхури сказал, что считал сообщение в Facebook мошенничеством, пока Билл Ли не прислал ему фотографию своего старого удостоверения личности.



