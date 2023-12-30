



Скандал из-за "голой вечеринки": что решили делать с Киркоровым и другими

Министерство культуры России приняло решение в ответ на запрос лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста из-за его участия в "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.



В минкульте решили проигнорировать это требование.



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По данным Telegram-канала Mash, участникам вечеринки Ивлеевой дали три дня на решение вопросов с налоговой. Если до Нового года они этого не успеют сделать, то их ждет "глубокий аудит и выездная проверка". Именно через такую процедуру сейчас проходит сама виновница развратного мероприятия.



Это касается Анны Асти, Киркорова, Джигана с женой, Лолиты, Ксении Собчак и других участников. В свою очередь, в отношении блогера Лерчек, которая также засветилась на нашумевшей вечеринке, прекратили дело об уклонении от уплаты налогов.