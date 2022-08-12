



"Симпсоны" раскроют секрет своих предсказаний

Мультсериал "Симпсоны" прославился не только своей продолжительностью и популярностью среди общественности за долгие годы в эфире, но и своими "предсказаниями", которые сбываются через десятки лет.



"Симпсоны" "предсказали" пандемию коронавируса, покупку Disney 20th Century Fox, появление умных часов, финал "Игры престолов", баллотирование Дональда Трампа на пост президента и многое другое.



Шоураннер сериала Мэтт Селман пообещал раскрыть секрет этих предсказаний уже в 34 сезоне.



По словам Селмана, запланирован эпизод, который проливает свет на загадку, над которой ломают голову миллионы зрителей.



"У нас есть еще один сумасшедший концептуальный эпизод со множеством сумасшедших вещей, который объясняет, как Симпсоны знают будущее, – сказал он.



В июне Fox объявила, что премьера 34-го сезона состоится 25 сентября.