



Сердце принцессы разбито после смерти бойфренда от передозировки



У британской принцессы Беатрис разбито сердце после того, как ее бывший бойфренд Паоло Лиуццо был найден мертвым от передозировки в номере отеля в Майами.



Дочь принца Эндрю начала встречаться с Лиуццо в 2005 году, когда ей было 17, а ему 24, но в 2006 году пара рассталась.



По данным The Sun, Беатрис была потрясена известием о смерти Лиуццо. 7 февраля в 15:22 полиция была вызвана в номер отеля citizenM Miami Worldcenter.



Причина смерти официально не сообщается, но офицер Майкл Вега из Департамента полиции Майами заявил: "Это была смерть от передозировки. Расследование открыто и продолжается".



Инсайдеры рассказали, что Лиуццо боролся не только с наркотиками, но и с азартными играми, и утверждали, что он наделал много долгов у ростовщиков. Один из друзей Лиуццо рассказал The Sun: "У Паоло было не все в порядке с личной жизнью. Сначала он начал употреблять много фармацевтических препаратов, но потом перешел на кокаин и более тяжелые наркотики. Это был очень быстрый образ жизни, и мы все боялись, что в конце концов это его настигнет".



Лиуццо, уроженец Вудбери, штат Нью-Йорк, во время своего романа с Беатрис считался звездой американского светского общества.



Лиуццо и Беатрис познакомились через общих друзей и начали встречаться в июле 2005 года. Почти год им удавалось сохранять отношения в тайне, но в мае 2006 года они расстались, когда всплыли сообщения об обвинении в непредумышленном убийстве, что вызвало сенсацию.



Принцы Эндрю и Фергюсон поощряли роман Беатрис с Лиуццо, несмотря на семилетнюю разницу в возрасте и его криминальное прошлое.



"У каждого из нас свой путь, и нам приходится учиться, но Беатрис - разумная девушка, которой скоро исполнится 18, у нее много друзей, включая Паоло", - сказала мать Беатрис, когда их отношения только начинались.

