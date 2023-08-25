



"Секс в большом городе": Ким Кэттролл в роли Саманты снялась в финальном эпизоде

Поклонники сиквела сериала "Секс в большом городе" и "Просто так …" получили большое удовольствие в среду вечером, когда звезда оригинального сериала Ким Кэттролл ненадолго вернулась в одной из серий. Об этом пишет Daily Mail.



67-летняя актриса, наиболее известная по роли Саманты Джонс в оригинальном сериале, появилась в начале финала второго сезона сериала "И просто так…" в сцене, снятой отдельно от сцены Сары Джессики Паркер.



Саманта позвонила Кэрри из машины и сообщила, что ее рейс задержали и она не успеет на званый обед, который та устраивала.



Хоть зрители и знали, что Саманта появится в коротком эпизоде, но в соцсетях они отметили, что все равно были изумлены и взволнованы.



Один фанат выразился лаконично: "Присутствие Ким было лучшим моментом сериала".



А другой сравнил эпизод с культовым персонажем с высадкой на Луну в 1969 году и свадьбой принцессы Дианы в 1981 году, сказав, что только ради этих трех событий стоит встать в три часа ночи и прильнуть к экрану.



Напомним, когда было объявлено о съемках сериала-сиквела "И просто так…", фанаты ожидали, что четыре подруги снова будут вместе. Но Ким Кэттролл, исполнительница роли Саманты Джонс, сразу заявила, что ее не будет в новом проекте, который продюсирует Сара-Джессика Паркер.



Актрисы, которые на экране изображали закадычных подруг, в жизни не ладили. И особенно отношения обострились между Сарой и Ким.



Исполнительница роли Саманты была недовольна размером гонорара, который был заметно меньше, нежели у Паркер. И это притом, что ее персонаж был явно популярнее.



И если на два фильма-сиквела Ким еще согласилась, то после она говорила, что не видит, как ее персонаж может развиваться.



На эпизод в "И просто так…" ее уговорил создатель сериала Даррен Стар, с которым ее связывает давняя дружба.

