



Секс-скандал с испанской королевой

Королева Испании Летиция попала в грандиозный секс-скандал. Ее обвиняют в измене королю Филиппу VI, с которым она состоит в браке уже 19 лет.



Скандал вспыхнул после того, как 53-летний бизнесмен Хайме дель Бурго рассказал, что они были любовниками с Летицией до и после ее свадьбы с Филиппом.



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Интересно, что после этого он женился на сестре Летиции - Тельме Ортис.



Бизнесмен, сделавший свое состояние как инвестор и финансовый консультант, утверждал в серии удаленных постов в социальных сетях, что хотя пара встречалась до того, как она встретила наследного принца Филиппа в 2004 году, они возобновили свои отношения в 2010 году и продлили их еще на 18 месяцев.



Представитель испанской королевской семьи заявил, что у них нет комментариев по поводу этих обвинений.

