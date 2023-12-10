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Секс-скандал с испанской королевой
10.12.2023 11:30 MIGnews.com

Секс-скандал с испанской королевой

Королева Испании Летиция попала в грандиозный секс-скандал. Ее обвиняют в измене королю Филиппу VI, с которым она состоит в браке уже 19 лет.

Скандал вспыхнул после того, как 53-летний бизнесмен Хайме дель Бурго рассказал, что они были любовниками с Летицией до и после ее свадьбы с Филиппом.

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Интересно, что после этого он женился на сестре Летиции - Тельме Ортис.

Бизнесмен, сделавший свое состояние как инвестор и финансовый консультант, утверждал в серии удаленных постов в социальных сетях, что хотя пара встречалась до того, как она встретила наследного принца Филиппа в 2004 году, они возобновили свои отношения в 2010 году и продлили их еще на 18 месяцев.

Представитель испанской королевской семьи заявил, что у них нет комментариев по поводу этих обвинений.
 

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