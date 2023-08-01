



С 2025 года вводится система, ограничивающая скорость движения автомобиля



C 2025 система, ограничивающая скорость автомобиля, станет обязательной в Израиле



Каждый новый автомобиль с европейскими стандартами, произведенный с июля 2024 года и импортируемый в Израиль, будет обязан установить интеллектуальную систему контроля скорости (ISA), говорится в сообщении Министерства транспорта, адресованном импортерам автомобилей.



До сих пор система ISA не продавалась в Израиле, поскольку, по мнению импортеров автомобилей, она не способна считывать информацию со знаков скорости в Израиле. Новые инструкции вступят в силу с 1 января 2025 года.

