



Россияне установили рекорд: Самая массовая эмиграция с 1920-х годов

За последнее столетие в России не наблюдалось столь значительного бегства из страны в результате политических потрясений, как после полномасштабной войны Путина в Украине. Как пишет The Economist, российская политическая эмиграция последних полутора лет стала самой массовой с 1920-х годов. Кроме того, по данным Росстата, к началу полномасштабной войны Россию во времена правления Путина покинули 1,6-2 млн человек, а после вторжения – примерно половина этого количества.



Издание приводит расчеты проекта Re:Russia, проанализировавшего различные оценки числа эмигрантов и имеющиеся данные из тех стран, которые приняли большое количество россиян после 24 февраля 2022 года. Согласно полученным данным, страну оставило от 817 до 922 тысяч человек. Больше всего россиян уехали в Казахстан и Сербию – примерно по 150 тысяч.



Эмиграция из России, по данным Росстата, сокращалась в первое десятилетие правления Путина, но резко ускорилась по его возвращении на президентский пост в 2012 году.



Отъезд почти миллиона человек после начала полномасштабной войны в Украине еще сильнее усугубил и без того тяжелую демографическую ситуацию. Так, в январе-мае относительный уровень рождаемости (8,5 ребенка на 1000 человек населения) стал вторым худшим в современной истории РФ; меньше (8,3 ребенка) этот показатель был всего лишь в 1999 году, экономически очень тяжелом после дефолта 1998 года.

