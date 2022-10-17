



Российский велогонщик совершил алию и будет выступать за израилькую команду

Российский велогонщик Михаил Яковлев решил переехать и представлять Израиль после того, как он не смог продолжать участвовать в международных соревнованиях из-за вторжения его РФ в Украину и запрета со стороны Всемирного союза велосипедистов (UCI).



Только в прошлом году Яковлев, родившийся в Израиле, завершил чемпионат мира во Франции с бронзовой медалью, заняв третье место после голландских гонщиков Гарри Лабриссена и Джеффри Хогланда в гонке Кейрин.



Как сообщает российский канал «Матч ТВ», родители Яковлева подтвердили новость и рассказали, что в начале месяца он получил новый паспорт и переехал в Израиль. 21-летний спортсмен также разместил в социальных сетях фотографии с велодрома Сильвана Адамса в Тель-Авиве, на которых он одет в форму в цветах профессиональной велокоманды Israel Premier Tech.



Сергей Кобпенс, тренер сборной России по велотреку, сказал, что разочарован уходом Яковлева.



"Обидно, что мы теряем такого талантливого гонщика, как Михаил", — сказал Кобфенц РИА Новости.



"Ничто не предсказывало такого решения, ведь в конце июля он выступал в чемпионате России. Каждый волен делать свой выбор, но для нас это проигрыш. Я не говорил с ним на эту тему, он все сделал очень тайно, в начале августа он позвонил президенту нашей федерации и сказал, что меняет гражданство", - добавил российский тренер.



Сборным России и Беларуси запретили участвовать в мероприятиях Международного союза велосипедистов (UCI) из-за войны в Украине. Велосипедисты из этих стран по-прежнему могут выступать в профессиональных командах независимо от их национальности.

