



Режиссер Хагай Леви задержан на митинге в Тель-Авиве

Известный израильский режиссер Хагай Леви был задержан в Тель-Авиве во время акции протеста против правовой реформы.



Это произошло в четверг, 24 марта.



По словам Леви, полиция приказала демонстрантам уйти с заблокированной дороги и перейти на тротуар. Протестующие не подчинились.



"Они начали арестовывать демонстрантов. Я фотографировал, как они арестовывают людей, и, похоже, их это не слишком заботило. Официально меня задержали за то, что я стоял на дороге, когда они призвали всех уйти на тротуар, но правда в том, что я стоял прямо у тротуара. Я не понимаю, почему меня арестовали", - сказал он в комментарии Walla.



По словам режиссера, он "легко отделался". Он признался, что заснял на камеру "довольно жесткое" задержание.



Уточняется, что за вчерашний день полиция арестовала не менее 92 человек по всей стране во время протестов в рамках "Дня национального паралича". Была привлечена конная полиция, применены водометы.