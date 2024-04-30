



Репортерский рекорд: 90 интервью за 55 часов 24 секунды

Клара Чизоба Кронборг из Нигерии ведет ток-шоу на YouTube под названием “Всемирное женское шоу”. В 2022 году она задалась целью и побила рекорд марафона-интервью Роба Оливера, показавшего время 37 часов 44 минуты.



Марафон-интервью включал в себя беседы с людьми разного происхождения. Собеседники рассказывали о том, как они добились успеха в своих областях в качестве политиков, владельцев бизнеса, создателей контента и многих других.



“Эта попытка установить рекорд была направлена ​​на то, чтобы собрать вместе разных людей, поделиться их вдохновляющими историями и наладить значимые связи в глобальном масштабе”, — сказала Кронборг в интервью для Книги рекордов Гиннесса. “Я стремлюсь к тому, чтобы голос трудолюбивых женщин был услышан, и хочу использовать их истории, чтобы вдохновить других, сталкивающихся с аналогичными проблемами”.



Кронборг проводила интервью на пришвартованной в Марбелье яхте . Каждый час у ведущей был 5-минутный перерыв. Во время марафона было две неприятности - у нее часто садился голос и она хрипела, но также ей пришлось надеть подгузник для взрослых. Часто бегать в туалет не было возможности. Кроме того, ужасно болели шея и спина, хотелось спать.



“Вспоминая все, через что я прошла физически, умственно, финансово, эмоционально – это кажется таким нереальным”, – сказала Кронборг.



