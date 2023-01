Путь к красоте: в чем секрет успеха клиники эстетической медицины?

«…Изобрести самолет просто. Построить его – уже кое-что. Летать – это все…»



Где-то сумбурные, но именно такие ассоциации могут вызывать упоминания об открытии в Израиле очередной Клиники косметической медицины.



Ну открылась, ну подумаешь – есть, да и есть себе клиника эстетической медицины, таких много (это к моменту «изобрести самолет…»). Ну построили, ну работает, ну обслуживают клиентов (это к моменту «построить – уже кое-что»). НО все это ровно до того момента, пока не переступаешь порог Клиники эстетической медицины «SCIENCE of BEAUTY». Не будем тратить время на дифирамбы, рассказы, какие ребята молодцы – просто поговорим на языке фактов, сразу задекларировав: есть как есть – с первых же минут посещения именно этой клиники даже самый придирчивый критик перейдет в разряд клиента и, возвращаясь к пословице, скажет: «Летать – это все», но только в SCIENCE of BEAUTY, потому что это бизнес-класс современной косметологии.







Что же такого в этой клинике, что она так и сразу подкупила. Отвечаем.



В первую очередь профессиональной командой – в клинике работают лучшие из лучших специалистов, и работают они на одном командном дыхании с горящими глазами, умелыми руками и одним на всех желанием – грамотно, профессионально, на научном языке творить красоту (отсюда и название клиники «Наука красоты»).



Второе – это честность по отношению к своим клиентам и в вопросе предоставления услуг, и в вопросе выбора материалов/препаратов для их лечения или «чистки перышек».



Третье – это ценовая политика Клиники косметологии «SCIENCE of BEAUTY». Как рассказали в неформальной беседе сами сотрудники, главное правило, которое озвучивается при приеме на работу: «Каждый клиент – это VIP-клиент, ни больше, ни меньше. Мы не подвергаем его здоровье опасности, мы не зарабатываем на нем больше, чем на самом деле стоит услуга, мы не навязываем ему «всего и побольше, лишь бы платил», а рекомендуем исключительно то, что ему необходимо. Делаем все, чтобы клиент ушел довольным, а потом вернулся сам и привел еще друзей. Цель «SCIENCE of BEAUTY» стать для клиента, если хотите, семейной клиникой косметологии – местом, где он сможет отдохнуть и телом, и душей, «почистить свои перышки» и даже узнать последние новости».



Согласитесь, такой подход заслуживает и внимания, и уважения, и доверия.



Что же предлагает своим клиентам Клиники косметологии «SCIENCE of BEAUTY». На самом деле спектр услуг тут весьма широкий – нужное для себя найдет даже самый прихотливый клиент. Кто-то хочет успокоиться после тяжелого рабочего дня – пожалуйста, вас жду успокаивающие spa-процедуры для глубокого расслабления. Нужно где-то подтянуть изъяны или не нравится, как выглядит кожа – в помощь вам инъекционная косметология. Всевозможные аппаратные процедуры? Не вопрос – спешите записаться, специалист вас уже ждет! Подтяжка и омоложение Aptos, ботулинотерапия для лица, шеи и зоны декольте, биоревитализация лица, шеи и рук, контурная пластика, мезотерапия, аппаратное омоложение кожи Morpheus8; омоложение и осветление кожи Geneo; фотоомоложение и удаление пигментации Lumecca и это далеко не полный перечень услуг с использованием только запатентованной и проверенной ведущими лабораториями мира препаратами, аппаратами, косметикой (более подробно со списком услуг, ценами и продукцией можно познакомиться на официальном сайте Клиники косметологии «SCIENCE of BEAUTY» https://bsclinic.co.il)



Кто-то, прочитав этот положительный отзыв, скажет: написать можно что угодно, а проверить то как?



Да просто и легко – снять трубку телефона и позвонить 0535463052 или зайти по ссылке, забронировать бесплатную консультацию и уже на месте либо подтвердить, либо опровергнуть все выше описанное.







А пока вы будете решаться, мы будем настаивать на своем: Клиника косметологии «SCIENCE of BEAUTY» – это клиника высшего пилотажа, это своего рода «частный самолет», на борту которого вы – единственный VIP-пассажир, и вокруг вас все, всё и вся кружит.





*На правах рекламы