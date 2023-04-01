



Профессора Лондонского университета уволили за антисемитские оскорбления

Профессор Роб Сингх был недавно уволен из Лондонского университета Биркбека за антисемитскую риторику в адрес студентов . Ему разрешат закончить остаток учебного года в институте.

Согласно информации на веб-сайте университета, “Роб является специалистом по современной политике США и политике американской внешней политики. Он является автором одиннадцати книг, в том числе последней “В защиту Конституции Соединенных Штатов” (Routledge, 2019) многочисленных статей и книг”.



Увольнение Сингха было результатом Кампании против антисемитизма (CAA), которая утверждала, что представила доказательства против Сингха.



Сингх якобы делал студентам такие заявления: “Жаль, что вы живете в соответствии со стереотипами”, “Трудно ли быть евреем ?” [так в оригинале] и “Ты притворяешься евреем?”



Сингха также обвиняют в использовании ненормативной лексики и оскорблений, специально направленных против чернокожих, а также в других расистских терминах, таких как обращение к людям как к обезьянам.



По данным CAA, профессор Сингх оставит свою должность профессора политики и директора по образованию в Департаменте политики 31 июля.



Представитель Кампании против антисемитизма сказал: “Язык, использованный в переписке, которая была нам предоставлена, является экстремальным и ужасающим, содержит различные формы фанатизма , включая ряд антисемитских комментариев. Тому, кто неоднократно использует такой язык, даже в пылу продолжительного спора, не место учить впечатлительных молодых людей. Это правильно, что он скоро покинет Биркбек”.





