Профессор университета Йеля: японские старики должны совершить массовый суицид

Юсуке Нарита, доцент кафедры экономики Йельского университета, в нескольких интервью и публичных выступлениях предположил, что массовое самоубийство может стать решением проблемы старения населения Японии. Благодаря этому Нарита приобрел статус знаменитости среди молодежи страны и даже появился в рекламе энергетических напитков, сообщает The New York Times.



В интервью японской новостной онлайн-программе в декабре 2021 года Нарита сказал, что "довольно очевидным решением" было бы введение массового самоубийства или массового "сэппуку" пожилых людей. Сеппуку относится к ритуальному самоубийству самураев, которое исторически включало в себя саморасчленение.



Нарита же говорит, что его комментарии были "вырваны из контекста", и что он в основном имел в виду растущие усилия по вытеснению наиболее высокопоставленных людей с руководящих постов в бизнесе и политике - чтобы освободить место для молодых поколений.



Он сказал "Таймс", что использование терминов "массовое самоубийство" и "массовое сэппуку" было задумано только как "абстрактная метафора", добавив, что он перестал использовать эти фразы.



Тем не менее, благодаря своим экстремальным комментариям по поводу эвтаназии, он приобрел тысячи последователей в социальных сетях Японии среди молодежи, которая считает, что их экономический прогресс сдерживается стареющим обществом.



У Нариты более 550 000 подписчиков в Твиттере, он регулярно появляется в японских онлайн-шоу и на обложках журналов, пишет The Times.