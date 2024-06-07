



Принц Уильям ответил на вопрос о здоровье онкобольной Кейт Миддлтон

Принц Уэльский Уильям ответил на вопрос ветеранов Второй мировой войны о здоровье онкобольной супруги, принцессы Кэтрин.



Об этом сообщает газета Еxpress.



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Во время встречи один из ветеранов спросил наследника престола, поправляется ли Кейт Миддлтон, которая продолжает бороться с раком.



"Ей бы очень хотелось быть здесь", - ответил Уильям.



Он выразил надежду на то, что сможет встретиться с этими ветеранами еще через пять лет.