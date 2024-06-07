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Принц Уильям ответил на вопрос о здоровье онкобольной Кейт Миддлтон
07.06.2024 05:35 Алина Груднева

Принц Уильям ответил на вопрос о здоровье онкобольной Кейт Миддлтон

Принц Уэльский Уильям ответил на вопрос ветеранов Второй мировой войны о здоровье онкобольной супруги, принцессы Кэтрин.

Об этом сообщает газета Еxpress.

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Во время встречи один из ветеранов спросил наследника престола, поправляется ли Кейт Миддлтон, которая продолжает бороться с раком.

"Ей бы очень хотелось быть здесь", - ответил Уильям.

Он выразил надежду на то, что сможет встретиться с этими ветеранами еще через пять лет.

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