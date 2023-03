Принц Гарри вернулся в Лондон: названа причина

Принц Гарри 27 марта был замечен в Лондоне, куда он прибыл на слушания по его иску против Associated Newspapers Limited, которые пройдут в Королевском суде.



В прошлом году он обвинил таблоид в неправомерном использовании частной информации.



ANL отрицает все обвинения, назвав их попыткой втянуть "в скандал со взломом телефонов". Слушание, которое будет длиться в течение четырех дней, стартовали в понедельник.



Встретится ли принц Гарри с королевской семьей, неизвестно. Папарацци засняли его возле здания суда, когда он был, судя по всему, в приподнятом настроении.

