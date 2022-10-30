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"Повар Путина" просит Генпрокуратуру РФ ограничить YouTube
30.10.2022 14:42 Ольга Белозерова

"Повар Путина" просит Генпрокуратуру РФ ограничить YouTube

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, которого называют "Повар Путина", попросил Генпрокуратуру РФ ограничить доступ к YouTube.

Об этом сообщает Baza со ссылкой на пресс-службу Пригожина.

Предприниматель обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку видеохостинга. По словам Пригожина, на платформе распространяются "фейки о "СВО", публикуется русофобский контент и звучат призывы к свержению власти в России".

Кроме этого, владелец ЧВК предложил признать деятельность компании Google нежелательной на территории РФ.

 

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