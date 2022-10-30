"Повар Путина" просит Генпрокуратуру РФ ограничить YouTube
Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, которого называют "Повар Путина", попросил Генпрокуратуру РФ ограничить доступ к YouTube.
Об этом сообщает Baza со ссылкой на пресс-службу Пригожина.
Предприниматель обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку видеохостинга. По словам Пригожина, на платформе распространяются "фейки о "СВО", публикуется русофобский контент и звучат призывы к свержению власти в России".
Кроме этого, владелец ЧВК предложил признать деятельность компании Google нежелательной на территории РФ.