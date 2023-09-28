



Последнему 99-летнему охраннику концлагеря Заксенхаузена предъявили обвинения

Бывший охранник концлагеря Заксенхаузена Грегор Форманек живет в небольшом городке на западе Германии вместе с женой.



По образованию он кондитер и родился в Румынии в немецкой семье. В июле 1943 года он вступил в СС. До конца войны он был охранником концлагеря Заксенхаузен недалеко от Берлина. В 1947 году советский военный суд приговорил его к 25-ти годам тюрьмы. Он отсидел 10 лет в тюрьме города Баутцен. В документах ГДР его обвиняют в "преступлениях против человечности" и "шпионаже". Недавно репортерам британской газеты Sun удалось выследить и сфотографировать пенсионера, но он отказался с ними общаться.



Вместе с тем, несколько недель назад прокуратура Германии выдвинула против него новые обвинения в причастности к более чем 3300 убийствам в Заксенхаузене. Теперь суд должен решить, открывать ли процесс на их основе. Одним из истцов может стать 96-летний Симон Ротшильд, на котором в концлагере ставили медицинские опыты, передает Bild.



По мнению экспертов, дееспособность Форманека ограничена. Вероятно, он станет последним охранником из Заксенхаузена, который ответит за свои действия. В настоящее время расследование ведется в отношении четырех человек, служившим фашистской власти.