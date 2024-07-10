



Политик из Южной Кореи обвиняет женщин в росте числа самоубийств среди мужчин

Политик из Южной Кореи подвергся критике за опасные и необоснованные комментарии после того, как связал рост числа самоубийств среди мужчин со все более "доминирующей" ролью женщин в обществе.



В своем докладе член городского совета Сеула Ким Ки-Дук утверждает, что из-за того, что женщины с годами все активнее участвуют в рабочих процессах, мужчинам стало сложнее найти работу и женщин, которые хотели бы выйти за них замуж.



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Он сказал, что в последнее время страна "начала превращаться в общество с преобладанием женщин" и что это может быть "отчасти причиной увеличения числа попыток самоубийств среди мужчин".



В Южной Корее один из самых высоких уровней самоубийств среди богатых стран мира.

