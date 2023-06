Пол Маккартни анонсировал выход последней пластинки The Beatles

Певец и автор песен Пол Маккартни анонсировал выход последней пластинки The Beatles.



Об этом он рассказал в интервью ВВС.



По словам Маккартни, пластинку удалось создать при помощи технологии искусственного интеллекта.



Артист не стал раскрывать подробности. В СМИ предполагают, что речь идет о записанной Джоном Ленноном песне Now and Then еще в 1978 году.