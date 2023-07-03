



Покойного Майкла Джексона обвинили в педофилии

Покойного легендарного американского певца Майкла Джексона обвиняют в педофилии. Об этом сообщает TMZ.



С обвинениями выступил хореограф Уэйд Робсон. По его словам, поп-музыкант приставал к нему на своем ранчо Неверленде в Калифорнии, когда танцору было от семи до 14 лет. Сейчас ему 40 лет.



Отметим, когда в 2005 году Майкла Джексона судили за развращение другого парня, Робсон давал в суде показания. Правда, тогда он не винил артиста. Хореограф говорил, что действительно спал с певцом в одной кровати, но с его стороны не было никаких притязаний.



В 2013 году он изменил свои показания, подав иск против компании артиста. Он заявил, что дал ложные показания из-за "полной манипуляции и промывания мозгов".



В 2019 году вышел документальный фильм под названием Покидая Неверленд. В фильме говорится о двух мужчинах Уэйде Робсоне и Джеймсе Сейфчака, утверждающих, что когда были детьми, стали жертвами сексуального насилия со стороны певца Майкла Джексона. Впрочем, родственники музыканта опровергли обвинения и позже выиграли иск.