



Пока ты спишь, пилинг Clarifying Do-Over Peel от Clinique возрождает твою кожу

Новый пилинг, который наносится на ночь и не требует смывания, открывает миллионы новых клеток кожи за одно использование. Кожа обновляется уже после первого использования, становится свежее, моложе, ровнее и глаже.



Американский бренд декоративной и уходовой косметики Clinique создал ночной Clarifying Do-Over Peel - первый в своем роде мощный жидкий пилинг, который обновляет кожу в 3-х измерениях: удаляет омертвевшие клетки, способствует ускоренной регенерации новых клеток кожи, глубоко проникает в кожу и тем самым помогает бороться с дефектами кожи на стадии их зарождения.

Как результат - ровная, гладкая, светящаяся и сияющая кожа.









Clarifying Do-Over Peel для домашнего использования, нежный, но активный и мощный, быстро станет фаворитом вашей бьюти-рутины.

В Clinique убеждены, что пилинг — это основа здоровой кожи, поэтому использование нового Clarifying Do-Over Peel два раза в неделю обновит вашу кожу и придаст ей более гладкую текстуру. С кислотами в микродозах он безопасен для кожи, обладает сильным действием и в то же время достаточно нежен для кожи.



Что делает новый пилинг?



Улучшает текстуру кожи, делая ее более мягкой, гладкой и сияющей, поддерживая естественный процесс обновления клеток. Удаляет грязь и лишний жир из глубины пор, помогает придать коже светящийся вид без излишнего блеска. Ускоряет обновление клеток кожи, что вызывает выработку нового коллагена. Сужает поры, разглаживает кожу, уменьшает морщины.



Улучшает текстуру кожи, делая ее более мягкой, гладкой и сияющей, поддерживая естественный процесс обновления клеток. Удаляет грязь и лишний жир из глубины пор, помогает придать коже светящийся вид без излишнего блеска. Ускоряет обновление клеток кожи, что вызывает выработку нового коллагена. Сужает поры, разглаживает кожу, уменьшает морщины.



Как он это делает?



Активные компоненты пилинга - 32%-ная концентрация кислот и экстрактов. Кислоты - это:



Альфа-гидроксикислоты AHA - гликолевая кислота, молочная кислота, лимонная кислота, винная кислота и пировиноградная кислота. Бета-гидроксикислота BHA - кремниевая кислота. Полигидроксикислота PHA - лактобионовая кислота.



Все кислоты работают синхронно, помогая удалить омертвевшие клетки кожи, которые накапливаются на поверхности кожи, и создать ровный и гладкий вид кожи, делая ее сияющей и молодой.



Экстракты – это:



Экстракт растений, очищающий кожу. Помогает удалить лишний жир, который закупоривает поры. Экстракт водорослей помогает оптимизировать естественное обновление клеток и ускоряет появление новых клеток на поверхности кожи.



Дрожжевой экстракт облегчает и ускоряет впитывание питательных веществ в кожу. Он работает в глубоких слоях кожи, предотвращая появление дефектов на ее поверхности. Ацетилглюкозамин способствует выравниванию текстуры кожи и улучшению ее чистоты. Бутиленгликоль компонент естественного защитного барьера, который способствует введению и всасыванию активных веществ в кожу.







После первого же использования кожа выглядит менее тусклой и более сияющей. После первой недели и 2-х применений морщины становятся меньше, текстура кожи выглядит более гладкой. Через 4 недели и 8 применений поры менее заметны.



Как пользоваться?



В рамках ночного ухода два раза в неделю на ночь после процедуры умывания вместо тоника наносите жидкий пилинг, используя ватный диск. Сверху нанесите сыворотку и (или) ночной крем.



В период использования пилинга в течение дня необходимо наносить солнцезащитный крем с SPF15 или выше.

Объем 30 мл, цена 185 шек.



В честь презентации в августе пилинг продается со скидкой 25%.

