



Погода в Израиле: жара спадает, возможен небольшой дождь

Сегодня температура немного понизилась. Утром на севере и на прибрежной равнине может быть морось или небольшой локальный дождь. Будет облачно, и атмосфера будет слегка осенней, особенно утром, но на прибрежной равнине по-прежнему будет жарко и влажно.



Море будет неспокойным и опасным для купания, высота волн ожидается до 1,2 метра, а температура воды ожидается на уровне 29 градусов.



Прогноз температуры сегодня и сегодня вечером:

Иерусалим 17-28,

Тель-Авив 25-29,

Хайфа 23-28,

Беэр-Шева 21-31,

Цфат 18-26,

Кацрин 20-32,

Тверия 24-35,

Нацерет 21-30,

Афула 23-32,

Бейт-Шан 24-36,

Лод 24-31,

Ашдод 23-30,

Эйн-Геди 28-36,

Мицпе-Рамон 21-27,

Эйлат 28-37.