Погода в Израиле: жара спадает, возможен небольшой дождь
Сегодня температура немного понизилась. Утром на севере и на прибрежной равнине может быть морось или небольшой локальный дождь. Будет облачно, и атмосфера будет слегка осенней, особенно утром, но на прибрежной равнине по-прежнему будет жарко и влажно.
Море будет неспокойным и опасным для купания, высота волн ожидается до 1,2 метра, а температура воды ожидается на уровне 29 градусов.
Прогноз температуры сегодня и сегодня вечером:
Иерусалим 17-28,
Тель-Авив 25-29,
Хайфа 23-28,
Беэр-Шева 21-31,
Цфат 18-26,
Кацрин 20-32,
Тверия 24-35,
Нацерет 21-30,
Афула 23-32,
Бейт-Шан 24-36,
Лод 24-31,
Ашдод 23-30,
Эйн-Геди 28-36,
Мицпе-Рамон 21-27,
Эйлат 28-37.