



Почему пожилые мужчины сексуально активнее сверстниц: дано объяснение

Пожилые мужчины в возрасте старше 60 лет сексуально активнее, чем их сверстницы.



По данным таблоида The Sun, об этом свидетельствуют результаты исследований.



С возрастом у женщин активность резко идет на спад после 60 лет, а к 70 у многих и вовсе прекращается, в то время как у мужчин показатель остается стабильным, а в 75 лет и вовсе поднимается на 0,52 процента.



Профессор Джулия Брейнард из Университета Восточной Англии объяснила это тем, что мужчины умирают раньше, из-за чего у них есть больше возможностей найти себе партнершу, чем у женщин пенсионного возраста.



"Есть также свидетельства того, что мужчины чаще лгут о количестве своих партнеров. Возможно, разница как-то связана с мужской психологией. Им необходимо поддерживать эту физическую связь и они с большей готовностью над ней работают", - считает профессор.

