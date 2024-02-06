



По заброшенному особняку наследника Coca Cola бродит окровавленный призрак











Аса "Бадди" Григгс Кэндлер-младший когда-то владел особняком Брайарклифф и превратил бренд шипучих напитков в мировой феномен после смерти своего отца. Но, по слухам, в особняке живут бывшие пациенты больницы, в том числе "окровавленный призрак".



Чарли Пэйн, глава организации, занимающейся сохранением особняка в США, рассказал изданию The Southerner, что много лет назад он был свидетелем того, как пожилая женщина, бывшая медсестра, бродила по жуткому особняку.



Он сказал: "Я помню, как смотрел на ее руки, когда она говорила, и видел кровь там, где она царапала и ковыряла кожу. Что бы ни случилось, это явно подействовало на нее". Аса Григгс Кэндлер-старший купил участок у изобретателя Джона Пембертона за 2 300 долларов в 1891 году. В 1919 году он решил снова продавать Coca-Cola, принеся семье миллионы за недвижимость. Деньги от продажи пошли на особняк Briarcliff в Атланте, штат Джорджия, в котором было два бассейна, поле для гольфа, бальный зал и солярий.



На стенах особняка висело множество реквизитов фокусника Гудини, и он утверждал, что они были "близкими друзьями". В массивном поместье, строительство которого было завершено в 1922 году, были огромные сады, в которых содержались слоны, львы и горилла.



По сообщениям Love Property, горилла, жившая в частном зоопарке, однажды сбежала и укусила гостя, который отсудил у Кэндлера 10 000 долларов в качестве компенсации ущерба. Но Бриарклифф стал скандалом в 1930-х годах из-за состояния имущества. Она оказалась в центре внимания в 1931 году, после того как дворецкий и личный помощник Кэндлера-младшего по магии Хосе Круз застрелил свою девушку и покончил с собой на территории Брайарклиффа.



Несмотря на то, что Кэндлер-младший не был непосредственно вовлечен в это дело, ему с трудом удавалось избавиться от негативного внимания со стороны местных жителей и прессы. Его состояние начало уменьшаться в 1930-х годах из-за плохих инвестиций и дорогих увлечений. В 1948 году он был объявлен банкротом и был вынужден продать особняк Управлению общего обслуживания (GSA).



Большую часть своей жизни Кэндлер-младший боролся с алкоголизмом и скончался от рака печени в 1953 году. С 1965 по 1997 год особняк был превращен в психиатрическую больницу на 141 койку. Но снимки особняка показывают, что он стал жутким домом ужасов. Помимо "кровавого призрака", на крытом фонтане было написано леденящее душу послание в виде граффити, которое гласило: "Здесь хлещет кровь".



Сейчас особняк находится на территории кампуса Брайарклифф Университета Эмори, который приобрел его в 1998 году. Университет планировал превратить территорию в 54-комнатный бутик-отель. Но особняк до сих пор находится в запущенном состоянии, и о его призрачных обитателях ходят леденящие душу истории.