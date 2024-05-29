Певица Алсу подала на развод через 18 лет брака
Российская певица Алсу разводится с супругом Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет.
Соответствующий иск знаменитости появился на сайте мировых судей Москвы.
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Дело о расторжении брака супругов, имеющих троих детей, было зарегистрировано 24 мая. Причина разрыва не раскрывается.
Пара поженилась в марте 2006 года. В браке у них родились две дочери Сафина и Миккелла и сын Рафаэль.