Оззи Осборн отменил тур по Европе из-за проблем со здоровьем

Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн отказался от тура по городам Европы.



Как написал сам певец, это связано с состоянием его здоровья.



"Как вы все знаете, я повредил спину четыре года назад. С голосом все в порядке. Но после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных курсов физиотерапии мое тело все еще слабо", - написал Осборн.



Музыкант подчеркнул, что физически не может принять участие в предстоящем турне по Великобритании и другим странам Европы.





