



Оксана Самойлова призналась, что больше не живет с Джиганом

Модель, блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова ответила на вопросы подписчиков в соцсетях. Она рассказала о разладе в браке с рэпером Джиганом.



Поклонники обратили внимание на то, что Самойлова давно не выкладывала совместных фото и видео с музыкантом. Модель честно ответила, что они с Джиганом больше не живут вместе. При этом она уточнила, что рэпер находится в Москве и регулярно проводит время с их общими детьми.



Раскрывать подробности расставания с мужем Самойлова не стала. Она предположила, что информация об этом и так появится в сети через некоторое время.



"Я не могу рассказывать, что случилось потому, что это не только моя история. Думаю, что все и так прояснится, хотим мы этого или нет", — заключила блогер.