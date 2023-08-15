



Окровавленные письма проливают свет на тайну Дракулы

Румынский принц, известный как Влад Цепеш, упоминается как источник вдохновения для истории графа Дракулы, описанной в знаменитом романе Брэма Стокера о вампирах. Правитель был известен жестокими методами наказания врагов, в том числе сажанием их на кол.



Новое исследование, опубликованное в журнале ACS Analytical Chemistry, обнаружило, что письма, написанные Владом III, воеводой Валахии, содержат следы кровавых слез.



Анализ биологических следов на двух документах 1457 и 1475 годов показывает, что он, возможно, страдал от состояния, называемого гемолакрией, при котором кровь попадает в слезную жидкость. Письма правителям румынского города Сибиу написаны человеком, назвавшим себя принцем Владом Дракулой.



Данные исследования говоря также о том, что у Влада Дракулы могли быть воспалительные процессы дыхательных путей и кожи, что делало его пугающим и отталкивающим в эпоху "темного средневековья" с неразвитой медициной.

