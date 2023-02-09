



Обанкротившаяся "репатриантка-уборщица" истратила состояние на рестораны и гольф



Должница "распустила дымовую завесу" относительно своего финансового положения и места жительства, пытаясь пытаясь создать впечатление о “скромном образе жизни”.



Репатриантка из России, влезшая в огромные долги, подала заявление о выдаче приказа о финансовой реабилитации. В период после издания приказа уполномоченному по делам о несостоятельности стало ясно, что, вопреки ее заявлению, женщина ведет экстравагантный образ жизни и имеет бизнес по уборке в Кейсарии.



После полученных данных управляющий потребовал отменить процедуру, но судья Эфраим Чизик из окружного суда Хайфы постановил, что на данный момент процедура останется в силе, наложив на должницу санкцию в виде неограниченного ежемесячного платежа.



Должница, репатриировавшаяся в Израиль в 2009 году, утверждает, что попала в финансовые затруднения после того, как ее бросил муж и перестал платить ей 50 000 шекелей в месяц, как он это делал раньше. По ее словам, из-за ухудшения своего состояния она была вынуждена работать уборщицей в частных домах и переехать из своего роскошного дома в Кейсарии в коммунальную квартиру в трущобах Ор Акива.





В рамках процедуры банкротства по ее делу было подано 14 долговых исков на общую сумму более миллиона шекелей. В какой-то момент уполномоченный по банкротствам вынес постановление об открытии производства, в котором должнице было предписано выплачивать ежемесячный платеж в размере 1 500 шекелей.



Однако в январе 2021 года уполномоченный предложил суду отменить процедуру. По его словам, проведенное расследование показало, что должница солгала о своем месте жительства. Результаты расследования показали, что в квартире проживает только подруга должницы, в то время как сама должница там не находится, а соседи по дому дали показания, что никогда ее не видели.



В ходе расследования также выяснилось, что вопреки ее заявлению о том, что она работает уборщицей в частных домах, на практике должница выступает в качестве посредника в сфере уборки и нанимает работников. Реклама предприятия в Интернете показала, что она предоставляет услуги по уборке, в частности, посольствам и элитным домам.



Рассматривавший дело судья Чизик пояснил, что недобросовестное поведение со стороны должника может привести к отмене процедуры несостоятельности в его случае. Кроме того, важная цель реабилитации должника не будет достигнута без правильного и ответственного финансового поведения с его стороны.



В данном случае должница "сделала все возможное, чтобы скрыть свое улучшенное финансовое положение от доверительного управляющего и контролера", - написал судья. Он указал, что простой поиск в Интернете показывает, что должница не моет полы сама, а управляет бизнесом с работниками по предоставлению услуг по уборке элитных помещений в центре страны.



В отношении ее места жительства судья написал, что должница "распустила дымовую завесу". Результаты расследования по ее делу даже показали, что она ведет явно нескромный образ жизни - проводит время в ресторанах, кафе и играет в гольф в Кейсарии, что не подобает должнику, находящемуся в процедуре банкротства.



Поэтому судья наложил на нее обязательство ежемесячного и неограниченного платежа в размере 1 500 шекелей. Он заявил, что через 3 года она сможет попросить назначить дату истечения срока действия постановления о реабилитации.

