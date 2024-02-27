Норвежская иллюстраторша нарисовала портрет Путина. Но есть нюанс
29-летняя Йоханна Мартинсен Брюгфьельд из Норвегии нарисовала портрет российского президента Путина.
Свою работу Йоханна впервые показала в соцсетях. Идею к творческому решению, художнице подсказал ее младший брат.
Сама девушка говорит, что в ближайшее время в Россию ехать не собирается.
Итак, смотрим.
Иллюстратор Йоханна Мартинсен Брюгфьельд семь месяцев рисовала портрет Владимира Путина в виде маленьких пенисов .— Ivo 🇱🇻❤️🇺🇦 (@IvoL90818725) February 27, 2024
В Россию в ближайшее время не поеду ,- сказала она . pic.twitter.com/akFGeCiZZh