



Норвежская иллюстраторша нарисовала портрет Путина. Но есть нюанс

29-летняя Йоханна Мартинсен Брюгфьельд из Норвегии нарисовала портрет российского президента Путина.



Свою работу Йоханна впервые показала в соцсетях. Идею к творческому решению, художнице подсказал ее младший брат.



Сама девушка говорит, что в ближайшее время в Россию ехать не собирается.



Итак, смотрим.