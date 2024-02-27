Новости » Life Style
Норвежская иллюстраторша нарисовала портрет Путина. Но есть нюанс
27.02.2024 22:30 MIGnews.com

Норвежская иллюстраторша нарисовала портрет Путина. Но есть нюанс

29-летняя Йоханна Мартинсен Брюгфьельд из Норвегии нарисовала портрет российского президента Путина.

Свою работу Йоханна впервые показала в соцсетях. Идею к творческому решению, художнице подсказал ее младший брат.

Сама девушка говорит, что в ближайшее время в Россию ехать не собирается.

Итак, смотрим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ho Johanna (@drittdama)

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы